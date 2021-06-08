Пушков объяснил, что окончательно похоронит отношения России и США

https://static.news.ru/photo/03606e78-c7dd-11eb-9a85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что российско-американские отношения будут окончательно похоронены, если президент США Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве попробует говорить с Владимиром Путиным с позиции силы. Как он написал в своём Telegram, советник Байдена Джейк Салливан подтвердил такое намерение президента.

Президент едет (в Европу) с позиции силы, — сказал Салливан.

Пушков считает , что это «большая ошибка», так как «на такой основе продвинуться никуда не получится и Байдену придётся в этом убедиться».

Такой исход саммита похоронит саму возможность более стабильных отношений. Впрочем, нельзя исключить и того, что он отдаёт себе в этом отчёт. В этом случае есть некоторый шанс на восстановление ограниченного диалога между Вашингтоном и Москвой, — подвёл итог сенатор.

Лидеры России и США должны продолжать отношения. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин. До этого президент Соединённых Штатов Джо Байден назвал Путина «убийцей» и пообещал, что Росcия ответит за «вмешательство» в американские выборы.