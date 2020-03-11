https://static.news.ru/photo/1e4fc58c-6337-11ea-9071-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press
Алексей Пушков назвал три причины, мешающие американскому президенту Дональду Трампу приехать в Москву на празднование Дня Победы. Это предвыборная компания, в ходе которой противники Трампа будут готовы за такую поездку «сожрать его живьём».
Вторая причина — рост числа больных коронавирусом в США, пишет политик в Twitter. Третья причина — русофобские СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отклонил приглашение посетить мероприятия по случаю 75-летия Победы. которые запланированы 9 мая в Москве. Будет ли присутствовать на праздновании кто-то другой из высокопоставленных политиков Белого не уточняется.