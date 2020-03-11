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Парламенты Франции и Германии должны подключиться к работе над Минскими соглашениями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Эффективную работу могли бы вести парламенты всех четырёх стран, включая Россию и Украину. Много делают в рамках реализации Минских соглашений главы государств, но парламенты тоже могли бы работать более эффективно,...