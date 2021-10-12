16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Киевом

02:30, 12 октября 2021
Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Киевом Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вести переговоры с Киевом бессмысленно, Украина растратила свой переговорный потенциал. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения, — написал сенатор.

Свой комментарий Пушков сделал вслед за статьёй заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, которая была опубликована 11 октября. Медведев объяснил, почему находит бессмысленными контакты с действующим руководством Украины. В частности, причиной является тот факт, что у власти в стране стоят «невежественные и необязательные люди».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео