Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Киевом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прилетевшая в понедельник, 11 октября, в Москву на переговоры заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд перед официальными встречами наслаждалась «бабьим летом». Соответствующие фото, сделаные в особняке американского посла в России, опубликованы в Twitter посольства США.

Наслаждаюсь «бабьим летом» в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена, — приводятся в публикации слова...