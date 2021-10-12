Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Киевом
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:30, 12 октября 2021
Алексей ПушковФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Вести переговоры с Киевом бессмысленно, Украина растратила свой переговорный потенциал. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения, — написал сенатор.
Свой комментарий Пушков сделал вслед за статьёй заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, которая была опубликована 11 октября. Медведев объяснил, почему находит бессмысленными контакты с действующим руководством Украины. В частности, причиной является тот факт, что у власти в стране стоят «невежественные и необязательные люди».