https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков высмеял серьёзность, которую проявили американские журналисты к шутке Владимира Путина о вмешательстве в выборы. По мнению члена Совета Федерации, американцы «довели себя до истерики» фейковыми новостями о российском влиянии на избирательную кампанию.

Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос. Self-induced paranoia (Самосозданная паранойя), — написал он в Twitter.

Американцы довели себя до истерики фейками о «росс. вмешательстве» в свои выборы. Отныне им мерещаться вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос...Self-induced paranoia. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 октября 2019 г.

Ответить несерьёзно российский президент позволил себе на форуме Российской энергетической недели. Корреспондент NBC News Кир Симмонс спросил у него, попытается ли Москва повлиять на грядущие выборы в США. Путин с улыбкой пообещал «развеселить как следует» американских коллег. Затем, перейдя на серьёзный тон, президент отметил, что в России и так «своих проблем хватает».

Американские журналисты сочли такой ответ неуместным «троллингом» со стороны Путина. Фраза не рассмешила жителей США, серьёзно относящихся к проблеме, которая привела страну в «состояние хаоса», считают они.

Международный скандал разразился из-за американской президентской кампании 2016 года. Тогда на выборах победил Дональд Трамп и возникли слухи о том, что он — «ставленник Кремля». 17 мая 2017 года Минюст Штатов доверил прокурору Роберту Мюллеру разобраться в произошедшем. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между РФ и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года. В его отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях.

В ходе показаний Конгрессу Мюллера спросили, пришёл ли он к следующим выводам: что «сговора» Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию. Спецпрокурор ответил отрицательно. Однако он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений. При этом Мюллер подтвердил, что не нашёл достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений, писал News.ru.