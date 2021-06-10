Пушков обвинил Горбачёва в «сокрушительном поражении»

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бывшего президента СССР Михаила Горбачёва бездарным политиком с невнятным мышлением и обвинил в сокрушительном поражении страны. Свою позицию сенатор изложил в интервью изданию «Аргументы недели».
Горбачев все отдал — и позиции в Восточной Европе, и власть, и даже сам СССР. Это не моя субъективная оценка — это объективная констатация факта, — заявил сенатор.
По словам Пушкова, Горбачёв не смог выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Кроме того, член Совета Федерации полагает, что именно по вине экс-президента СССР отказался от своих позиций в Афганистане, Латинской Америке, Азии и Европе.
Кто-то скажет: это потому что Венгрия, Польша, Румыния хотели оторваться от Советского Союза. Да, хотели. Но это вовсе не означало, что мы должны были мостить им дорогу в НАТО, — подчеркнул Пушков.
Также сенатор подверг критике решение главы советского государства о выводе контингента войск из Германии. Пушков полагает, что данный шаг лишил Советский Союз возможности торга с США на предмет объединения ГДР и ФРГ.
В итоге член Совета Федерации сообщил, что считает Михаила Горбачёва «глубоко бездарным» политиком".
Ранее Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли и порты.