Пушков обвинил Горбачёва в «сокрушительном поражении»

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бывшего президента СССР Михаила Горбачёва бездарным политиком с невнятным мышлением и обвинил в сокрушительном поражении страны. Свою позицию сенатор изложил в интервью изданию «Аргументы недели».

По словам Пушкова , Горбачёв, являясь лидером «одного из самых мощных государств мира» и имея в руках гигантский политический аппарат, «всё отдал».

Горбачев все отдал — и позиции в Восточной Европе, и власть, и даже сам СССР. Это не моя субъективная оценка — это объективная констатация факта, — заявил сенатор.

По словам Пушкова, Горбачёв не смог выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Кроме того, член Совета Федерации полагает, что именно по вине экс-президента СССР отказался от своих позиций в Афганистане, Латинской Америке, Азии и Европе.

Кто-то скажет: это потому что Венгрия, Польша, Румыния хотели оторваться от Советского Союза. Да, хотели. Но это вовсе не означало, что мы должны были мостить им дорогу в НАТО, — подчеркнул Пушков.

Также сенатор подверг критике решение главы советского государства о выводе контингента войск из Германии. Пушков полагает, что данный шаг лишил Советский Союз возможности торга с США на предмет объединения ГДР и ФРГ.

В итоге член Совета Федерации сообщил, что считает Михаила Горбачёва «глубоко бездарным» политиком".

Ранее Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли и порты.