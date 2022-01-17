Пушков предрёк Франции пассивную роль в отношении России

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Заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о «трёх принципах» в отношении России обрекают республику на пассивную роль. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее глава французского МИД после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Париж разделяет в отношении Москвы «три принципа»: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации.

Три принципа политики в отношении России, выдвинутые главой МИД Франции, не новы, не соотносятся между собой и обрекают Францию на пассивную роль, — заявил Пушков.

Ранее Пушков отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского устроить трёхсторонний саммит с участием глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Идея Киева является неудачной попыткой самопиара, отметил политик.