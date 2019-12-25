Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что неправильно говорить об отсутствии мягкой силы в РФ. Сенатор рассказал, что многие европейские политики оценивают президента России Владимира Путина как пример ответственного и убедительного лидера.
Я считаю, что частью нашей мягкой силы стал образ президента Путина, потому что он сумел создать такое восприятие самого себя в очень многих странах, что они говорят: «Нам хотелось бы такого лидера». Сейчас образы иногда даже важнее реальности, — заявил Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как ранее писал NEWS.ru, Путин в ходе встречи с сельхозпроизводителями признался, что вместо чая и кофе предпочитает сбор из алтайских трав.
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