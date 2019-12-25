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Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал украинским властям не тратить силы на критику моста через Керченский пролив, а привести в порядок собственную инфраструктуру. Так он ответил на уголовное дело, которое завели на Украине по факту «незаконного пересечения пассажирским поездом госграницы».

Вместо того чтобы тратить силы на критику нашего моста, им стоит заняться своими инфраструктурными проектами, находящимися в плачевном состоянии, — сказал РИА Новости Иоффе. Как писал NEWS.ru, прокуратура Украины возбудила...