https://static.news.ru/photo/438679c4-3243-11ea-9301-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков, комментируя отказ США от военной эскалации, отметил, что опасность войны между Вашингтоном и Тегераном сохраняется.

Заявив, что жертв среди военных США нет и что базам был нанесён минимальный ущерб, Трамп отказался от военной эскалации, пообещав ввести новые экономические санкции против Ирана. Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта, — считает политик.

По его словам, кризис между странами не преодолён, поэтому вероятность войны сохраняется.

Заявив, что жертв среди военных США нет и что базам был нанесён минимальный ущерб, Трамп отказался от военной эскалации, пообещав ввести новые эконом. санкции против Ирана. Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта. Но кризис не преодолён. Опасность войны сохраняется. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 января 2020 г.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО, писал NEWS.ru.