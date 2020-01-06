Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков, комментируя отказ США от военной эскалации, отметил, что опасность войны между Вашингтоном и Тегераном сохраняется.

Заявив, что жертв среди военных США нет и что базам был нанесён минимальный ущерб, Трамп отказался от военной эскалации, пообещав ввести новые экономические санкции против Ирана. Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта, — считает политик.

По его словам, кризис между странами не преодолён, поэтому вероятность войны сохраняется.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО, писал NEWS.ru.

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