Пушков не оценил попытку главы МИД Словакии спародировать Кулебу

https://static.news.ru/photo/02cc4fc6-119a-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил недоумение относительно слов министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о вакцине от коронавируса «Спутник V».

Ранее Корчок заявил, что российский препарат является «инструментом гибридной войны».

По мнению Пушкова, таким образом словацкий глава МИД попытался спародировать своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны. Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Также он признался, что модель поведения некоторых восточноевропейских политиков для него является «удивительной», ибо они не транслируют никаких собственных мыслей.

В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище, — резюмировал Пушков.

Российский препарат для вакцинации от коронавируса получил одобрение на применение в Словакии 1 марта. Эта страна стала второй в Евросоюзе, где зарегистрирован «Спутник V». Об этом писал NEWS.ru.