https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_660.jpgРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков, говоря о возможном введении миротворцев ООН в Донбасс, отметил, что от украинских властей ждут действий, а не фантазий подобного рода.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.
В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий, — считает политик.
По его словам, без согласия РФ в Совете Безопасности ООН никто не сможет отправить миротворцев в Донбасс.
Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, к-ых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет.В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий.