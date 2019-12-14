Российский сенатор Алексей Пушков Российский сенатор Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков, говоря о возможном введении миротворцев ООН в Донбасс, отметил, что от украинских властей ждут действий, а не фантазий подобного рода.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.

В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий, — считает политик.

По его словам, без согласия РФ в Совете Безопасности ООН никто не сможет отправить миротворцев в Донбасс.

Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал желание Украины обратиться в ООН, чтобы в Донбасс ввели миротворческую миссию.

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