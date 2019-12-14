https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_660.jpg Российский сенатор Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков, говоря о возможном введении миротворцев ООН в Донбасс, отметил, что от украинских властей ждут действий, а не фантазий подобного рода.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.

В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий, — считает политик.

По его словам, без согласия РФ в Совете Безопасности ООН никто не сможет отправить миротворцев в Донбасс.

Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, к-ых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет.В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 декабря 2019 г.

Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал желание Украины обратиться в ООН, чтобы в Донбасс ввели миротворческую миссию.