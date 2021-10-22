Пушков назвал вступление Украины в НАТО угрозой для самого Альянса

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что России не следует опасаться вступления в Альянс Украины. В своём Telegram-канале политик отметил, что членство Украины представляет угрозу для самого военно-политического блока.

По мнению Пушкова, Украина «во главе с её нынешней агрессивно-безответственной властью» сделает всё, чтобы втянуть Альянс в вооружённый конфликт с Россией. Это может произойти даже вопреки воле ряда стран-членов блока.

Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО, — написал Пушков.

Он также поиронизировал над словами Столтенберга о том, что НАТО — «оборонительный союз». Пушков припомнил бомбардировку Белграда в 1999 году, военные действия в Ливии в 2011-м, а также поддержку странами Альянса агрессии США и Великобритании в Ираке. Он поинтересовался, каких же именно своих членов блок защищал в этих случаях.

Не надо рассказывать сказки об «оборонительном» характере НАТО — военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России, — отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Он также отметил, что Киев не интересует мнение Москвы по этому поводу. Столтенберг поддержал его в этом, заявив, что Украина — суверенное и независимое государство и вправе сама выбирать траекторию развития.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО «худшим сценарием». По его словам, это вынудит Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.