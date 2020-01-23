https://static.news.ru/photo/5c71a95a-3e7c-11ea-a727-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что угроза ядерной катастрофы повысилась из-за действий президента США Дональда Трампа. «Часы Судного дня», указывающие на её приближение, недавно были переведены на 23:58:20. Таким образом, до полуночи (катастрофы) на этих часах осталось 100 секунд.

Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идёт не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идёт от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США, — приводит RNS слова сенатора.

Проект «Часы Судного дня» появился в 1947 году. Его придумали создатели первой американской атомной бомбы. Изображение циферблата, с часовой и минутной стрелкой, показывающих без нескольких минут полночь, публикует журнал Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков». Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Со 2 февраля 2019 года Вашингтон прекратил выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это соглашение было подписано в декабре 1987 года и вступило в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.

13 декабря глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг», писал NEWS.ru.