Пушков назвал Украину козырем Байдена в борьбе с Россией

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Член Совфеда Алексей Пушков считает, что Джо Байден на посту президента США будет в большей степени «использовать» Украину против России. По его словам, по этой причине Вашингтон не станет дистанцироваться от Киева.

Скорее, он (Джо Байден. — NEWS.ru), напротив, задействует Украину как один из козырей Соединённых Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооружённых сил, — предположил сенатор в интервью изданию «Украина.ру».

Он добавил, что не удивится появлению на территории Незалежной американской военной базы. Пушков напомнил, что глава Украины Владимир Зеленский уже заявлял о строительстве таких баз на Чёрном и Азовском морях.

Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединённые Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу, — указал Пушков.

Сенатор также предположил, что Вашингтон станет поставлять Киеву не только оборонительное, но и наступательное вооружение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдвижение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США может означать, что администрация будущего президента Соединённых Штатов Джо Байдена выбирает курс на ухудшение отношений с Москвой. Так считает издание National Interest. Отмечается, что Нуланд уже рекомендует Байдену вводить новые санкции и создавать международный фронт для сдерживания российской «военной агрессии».