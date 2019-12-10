https://static.news.ru/photo/e09756e8-1bff-11ea-b3f1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Украина является источником «неприятностей и лишней головной боли», а не приоритетом для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что американский лидер не упомянул Незалежную среди тем, который обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Идея Киева привлечь США к Минскому процессу если что и может вызвать у Трампа, так только отторжение, — написал член Совета Федерации в Twitter.

Трамп не упомянул Украину среди тем, к-ые он обсуждал с Лавровым. Это ещё раз говорит о том, что для него Украина - не приоритет, а источник неприятностей и лишней головной боли. Идея Киева привлечь США к Минскому процессу если что и может вызвать у Трампа, так только отторжение. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 11, 2019

Дональд Трамп назвал встречу с главой российского внешнеполитического ведомства в Белом доме «очень хорошей». Он рассказал, что стороны обсудили торговлю, Иран и КНДР, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательства в выборы. Также глава Штатов выразил надежду, что диалог продолжится в ближайшее время, писал NEWS.ru.