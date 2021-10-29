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Пушков назвал угрозу для НАТО из-за России

03:21, 31 октября 2021
Пушков назвал угрозу для НАТО из-за России Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
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Отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом Пушков прокомментировал высказывание бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса, назвавшего «едким» высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, посоветовавшего обращаться к российскому послу в Бельгии в том случает, если у Альянса «возникнут какие-то экстренные дела». Это произошло после того, как Москва присотановила работу постоянного представительства и других органов для контактов с НАТО.

Едкая-не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это — полный провал руководства НАТО. Теперь Столтенберг «приветствует» визит в Россию президента Финляндии для переговоров с Путиным, но сам лишен возможности любого диалога. А это — прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО, — заявил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что сам Ставридис, вероятно, считает по-другому.

Также Пушков предостерёг западных политиков от мыслей о возможности реализации в России ливийского или югославского сценария «с безопасным бомбометанием и ракетными ударами». Это «сладкие сны», с которыми функционерам НАТО необходимо расстаться.

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