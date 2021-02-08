Пушков назвал смехотворными слова Зеленского о «Спутнике V»

https://static.news.ru/photo/f2d45c50-6a7a-11eb-a4d3-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от российской вакцины «Спутник V». Аргументы украинского лидера сенатор назвал «смехотворными».

Зеленский 8 февраля заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них ставить опыты с якобы непроверенной на эффективность вакциной. Пушков считает, что такие высказывания украинского президента демонстрируют его политическую близорукость.

Зеленский не специалист ни в чём, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придётся срочно признавать? — задался вопросами сенатор в Telegram.

Он добавил, что Зеленский также сможет повторять перлы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «Спутнике V» для украинцев как о виде «гибридного оружия» из РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нежелание Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину от COVID-19 объясняется его боязнью реакции со стороны западных партнёров. Так депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал заявление о якобы отсутствии официального подтверждения эффективности «Спутника V».