https://static.news.ru/photo/2394eb66-cb0d-11e9-9281-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что власти Польши не смогли организовать «всемирно значимого события». Так сенатор прокомментировал отмену визита президента США Дональда Трампа в Варшаву.

Пушков считает, что американский лидер нашёл повод, чтобы не ехать на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Член Совфеда также назвал грубым просчётом Варшавы отсутствие президента России Владимира Путина.

Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй мировой войны в Польше. <....> Отсутствие главы США на юбилее — неудача для Варшавы. Отсутствие главы России — грубый просчёт, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter .

Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашёл повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее - неудача для Варшавы. Отсутствие главы России - грубый просчёт. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2019

Ранее News.ru писал, что президент США решил не покидать страну из-за урагана, который должен обрушиться на Флориду 30 августа — 1 сентября, и отменил запланированный визит в Польшу. Дональд Трамп позвонил президенту восточноевропейского государства Анджею Дуде и сообщил об изменениях в своих планах. Вместо себя хозяин Белого дома отправит в поездку вице-президента Майка Пенса. В Польше к отмене визита отнеслись с пониманием. Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Трамп поступает правильно, ведь речь идёт о реальной угрозе.