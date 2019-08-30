https://static.news.ru/photo/2394eb66-cb0d-11e9-9281-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что власти Польши не смогли организовать «всемирно значимого события». Так сенатор прокомментировал отмену визита президента США Дональда Трампа в Варшаву.
Пушков считает, что американский лидер нашёл повод, чтобы не ехать на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Член Совфеда также назвал грубым просчётом Варшавы отсутствие президента России Владимира Путина.
Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй мировой войны в Польше. <....> Отсутствие главы США на юбилее — неудача для Варшавы. Отсутствие главы России — грубый просчёт, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашёл повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее - неудача для Варшавы. Отсутствие главы России - грубый просчёт.
Ранее News.ru писал, что президент США решил не покидать страну из-за урагана, который должен обрушиться на Флориду 30 августа — 1 сентября, и отменил запланированный визит в Польшу. Дональд Трамп позвонил президенту восточноевропейского государства Анджею Дуде и сообщил об изменениях в своих планах. Вместо себя хозяин Белого дома отправит в поездку вице-президента Майка Пенса. В Польше к отмене визита отнеслись с пониманием. Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Трамп поступает правильно, ведь речь идёт о реальной угрозе.
На мероприятия в Варшаву не поедет и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместо него представлять страну будет посол. По данным издания Rzeczpospolita, отказ белорусского лидера от участия в мероприятиях связан с тем, что на них не пригласили президента РФ Владимира Путина. В МИД Белоруссии, комментируя отказ Лукашенко поехать в Польшу, призвали не заниматься конспирологией.