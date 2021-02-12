Пушков назвал подлоги сутью политической жизни в США

https://static.news.ru/photo/1884941a-6d91-11eb-95b5-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Так он прокомментировал обвинения, выдвинутые в адрес бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.

Сенатор считает, что в США не прекращаются фальсификации и манипуляции, в частности представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.

Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин в ходе выступления в сенате дал оценку процессу импичмента экс-главы государства. По его словам, этот процесс нужен, чтобы не позволить его подзащитному снова занимать выборные должности. Он считает, что процесс направлен не столько против лично Трампа, сколько против поддерживающих его избирателей.