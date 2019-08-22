https://static.news.ru/photo/a22e2070-9f78-11e9-9092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков назвал условия для возвращения России в G8, выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, неправомерными.

Если «семёрка» хочет остаться в своём нынешнем составе — без России и Китая, вызывая всё меньше интереса в мире, то это её выбор. Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика, — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению. Если «семерка» хочет остаться в своём нынешнем составе - без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор. Но ей следует понять: выставление условий России - плохая политика. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 августа 2019 г.

Ранее Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине станет стратегической ошибкой для «Большой семёрки». При этом Меркель отметила отсутствие прогресса в реализации минских соглашений. Вместе с тем президент США Дональд Трамп готов поддержать возвращение России в «Большую восьмёрку». Об этом он заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит G8 в Сочи.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков похвалил президента США Дональда Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8. Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью.