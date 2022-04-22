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Политика

Пушков назвал отношения с Германией «новой реальностью»

Пушков: Германия взяла курс на сворачивание отношений с Россией
01:18, 24 апреля 2022
Пушков назвал отношения с Германией «новой реальностью»
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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Германия выбрала для себя стратегический курс, который предусматривает сворачивание отношений с Россией. При этом для Берлина это не временное решение, отметил он в Telegram.

Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии, — пояснил сенатор.

Пушков добавил, что выбранному курсу Берлина не противоречит его стремление поддерживать минимальный диалог с Москвой, а также продолжающиеся закупки в России энергоносителей из России.

Такова новая реальность. Из неё и следует исходить, — считает член Совфеда.

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