Пушков назвал отношения с Германией «новой реальностью»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что без российского газа в Европе и недели не протянут. Также оказалось, что и платить за поставки в рублях там тоже могут, отметил он в Telegram.

Так Медведев отреагировал на появление документа Европейской комиссии, в котором разъясняется, как платить за российский газ, чтобы не нарушать принятые против Москвы санкции. Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских...