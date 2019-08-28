https://static.news.ru/photo/ec41bd34-c980-11e9-9a57-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «заметным сдвигом в позиции украинских властей» освобождение журналиста Кирилла Вышинского из-под ареста.

По мнению сенатора, изменение меры пресечения в отношении главного редактора РИА Новости — Украина может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов, накопившихся между Москвой и Киевом.

Отрадно, что усилия в этой сфере дают результат, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Освобождение Вышинского из-под стражи - заметный сдвиг в позиции украинских властей. Он может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов, накопившихся между Украиной и Россией. Они особенно важны, ибо касаются судеб людей. Отрадно, что усилия в этой сфере дают результат. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019

Сенатор также выразил признательность генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру и спецпредставителю ОБСЕ Арлему Дезиру, которые неоднократно призывали власти Украины прекратить преследование Вышинского.

Надеюсь на их содействие в том, чтобы добиться его полного оправдания, — отметил член Совфеда.

В связи с освобождением К.Вышинского из-под стражи хочу выразить признательность генсеку ОБСЕ Т.Гремингеру и спецпредставителю ОБСЕ А.Дезиру, к-ые не раз призывали Киев прекратить преследование журналиста. Надеюсь на их содействие в том, чтобы добиться его полного оправдания. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019

Как сообщал News.ru, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене. 17 мая 2018 года он был арестован Херсонским городским судом.

Сам Вышинский неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о своей невиновности. Он подчёркивал, что не согласен на обмен с находящимися на территории России украинскими заключёнными, так как виновным себя не считает. Суд продлевал ему меру пресечения, в общей сложности журналист провёл под арестом более года.

28 августа 2019 года Вышинский был освобождён под личное поручительство. Теперь он по первому требованию обязан являться в суд или к следователю. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под ареста шагом на пути к справедливости в его отношении. В Кремле также приветствовали решение киевского суда об освобождении журналиста.