Верховная рада Верховная рада Фото: Wikipedia

Попытки игнорировать Москву вредны для Киева. Чем раньше украинские власти поймут это, тем быстрее встанут на верный путь, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова главы делегации Незалежной в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько выразила мнение, что отказ от общения с Россией является неправильным решением. Она подчеркнула, что Киев не может игнорировать РФ.

Мысль очевидная, но для украинского депутата — чуть ли не революционная, — прокомментировал её слова Пушков.

Как ранее писал News.ru, новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии с 30 сентября по 4 октября 2019 года из-за возвращения в организацию России.

News.ru в соцсетях