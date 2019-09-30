https://static.news.ru/photo/dc07aa71-72e7-4307-bca3-ce5be5403d88_660.jpg Верховная рада Фото: Wikipedia

Попытки игнорировать Москву вредны для Киева. Чем раньше украинские власти поймут это, тем быстрее встанут на верный путь, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова главы делегации Незалежной в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько выразила мнение, что отказ от общения с Россией является неправильным решением. Она подчеркнула, что Киев не может игнорировать РФ.

Мысль очевидная, но для украинского депутата — чуть ли не революционная, — прокомментировал её слова Пушков.

Новый глава делегации Украины в ПАСЕ Ясько заявила: «Мы не можем игнорировать Россию». Мысль очевидная, но для украинского депутата - чуть ли не революционная. Чем раньше в Киеве поймут, что попытки игнорировать Россию вредны для самой Украины, тем быстрее встанут на верный путь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2019

Как ранее писал News.ru, новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии с 30 сентября по 4 октября 2019 года из-за возвращения в организацию России.