https://static.news.ru/photo/8766d296-d3ad-11e9-96a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон раскручивает новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Сенатор отметил, что «как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times». Эти СМИ, по его словам, рассказывают о неком человеке, работавшем «непонятно кем», но при этом якобы всё и обо всех знавшем.

История мутная, цель ясная, — констатировал Пушков.

В США раскручивают новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве России в выборы». Как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times, рассказывающие о шпионе, к-ый непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал. История мутная, цель ясная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 10, 2019

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Вашингтон вывез из России одного из своих лучших шпионов, якобы работавшего в правительстве РФ. Эвакуация агента прошла в режиме полной секретности. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает об этой истории, писал News.ru.