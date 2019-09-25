https://static.news.ru/photo/48ce7d2a-df94-11e9-b483-fa163e074e61_660.jpgФото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Если Североатлантический альянс согласится с предложением президента России Владимира Путина на введение моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, то континент не станет местом нового ракетного кризиса. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Он назвал инициативу российского лидера «моментом истины» для НАТО.
Если альянс отвергнет эту идею, значит, готовится развернуть американские ракеты, — констатировал член Совета Федерации.
Предложение Путина странам НАТО ввести мораторий на размешение в Европе ракет средней и меньшей дальности - «момент истины» для НАТО. Если альянс отвергнет эту идею, значит, готовится развернуть американские ракеты. Если примет, Европа не станет местом нового ракетного кризиса.
Ранее News.ru сообщал, что Путин направил в столицы ряда государств, включая членов НАТО, послание о ракетах средней и меньшей дальности. В документе содержится предложение о введении моратория на размещение таких вооружений в Европе и других регионах мира.