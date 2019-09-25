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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инициативу запрета в России лотереи на получение грин-карты США. По словам парламентария, это предложение может быть рассмотрено.

При этом он подчеркнул, что реагировать на «явно недружественные и провокационные действия» американской стороны нужно системно. Он призвал к более серьёзным мерам, которые заставят Вашингтон пересмотреть своё отношение к Москве,...