https://static.news.ru/photo/8f925c6c-57a9-11ea-a63c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал предложение американских сенаторов-демократов ввести новые санкции в отношении России за попытку повлиять на предстоящие в 2020 году выборы президента США.

Сделав акцент на отсутствии у американской разведки данных о «российском вмешательстве», Пушков отметил, что если хозяин Белого дома согласится ввести санкции, то это в итоге обернётся против него самого.

Это ловушка: если администрация Трампа пойдёт на это, то подыграет своим врагам, — написал сенатор в Twitter.

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Как ранее писал NEWS.ru, в ФБР США считают, что Россия заинтересована в выдвижении сенатора Берни Сандерса кандидатом в президенты от демократов. По мнению помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Москве будет выгодна его победа на выборах, поскольку Сандерс планирует направлять средства из оборонного бюджета на социальные программы. В то же время СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке США, что Россия пытается сделать всё возможное для повторной победы Трампа на выборах.