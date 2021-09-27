Пушков назвал ключевые ошибки Меркель

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Член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин сообщил, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский в настоящее время находится у своего лечащего врача, его состояние не вызывает опасений, он должен скоро выйти на связь. Его слова приводит РИА Новости.

Никакого тяжёлого состояния у него нет. Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него, — рассказал Митрохин. По словам политика, в скором времени Явлинский...