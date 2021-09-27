Пушков назвал ключевые ошибки Меркель

Ангела МеркельФото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выборы в парламент Германии, по итогам которых блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) уступил Социал-демократической партии. По мнению российского политика, этот результат был ожидаемым. Он указал на две ключевые ошибки Ангелы Меркель.
Она так долго «царила» в ХДС, что у партии не осталось лидеров, которые могли бы составить ей конкуренцию, а затем заменить её у руля. Кроме того, выяснилось, что опасно ставить либеральные принципы выше интересов безопасности граждан, — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что часть избирателей Меркель потеряла, пустив волну беженцев со Среднего Востока. Сенатор назвал проигрыш канцлера на выборах «финальным аккордом» её карьеры политика.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Большинство голосов (25,7%) набрала Социал-демократическая партия. У правящего блока ХДС/ХСС лишь 24,1%, что является самым низким показателем за всю историю. На третьем месте «Зелёные» (14,8%), на четвёртом — Свободная демократическая партия (11,5%), на пятом — «Альтернатива для Германии» (10,3%). По итогам выборов будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе.