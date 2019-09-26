https://static.news.ru/photo/8d8455d4-e106-11e9-bcbc-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о нелегитимности американского лидера Дональда Трампа. Сенатор отметил, что политик «никак не может успокоиться», так как ей мерещится упущенная на президентских выборах 2016 года победа.

Пушков подчеркнул, что Клинтон не имеет права рассуждать о легитимности, так как поддерживала агрессию в Ираке и организовала агрессию в Ливии.

Она сама — ходячее нарушение международного права, — написал член Совфеда в Twitter .

Хиллари никак не может успокоиться. Все ей мерещится упущенная победа на последних выборах. При этом, после ее поддержки агрессии в Ираке и организованной ею агрессии в Ливии, она вообще не имеет права рассуждать о «легитимности». Она сама - ходячее нарушение межд. права. https://t.co/6K2GJOh8LV — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 27, 2019

Ранее в интервью Клинтон заявила, что Трамп понимает свою «нелегитимность» как президента США, и предсказала нынешнему главе государства поражение на выборах в 2020 году, писал News.ru.