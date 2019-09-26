https://static.news.ru/photo/8d8455d4-e106-11e9-bcbc-fa163e074e61_660.jpgХиллари КлинтонФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о нелегитимности американского лидера Дональда Трампа. Сенатор отметил, что политик «никак не может успокоиться», так как ей мерещится упущенная на президентских выборах 2016 года победа.
Пушков подчеркнул, что Клинтон не имеет права рассуждать о легитимности, так как поддерживала агрессию в Ираке и организовала агрессию в Ливии.
Она сама — ходячее нарушение международного права, — написал член Совфеда в Twitter.
Хиллари никак не может успокоиться. Все ей мерещится упущенная победа на последних выборах. При этом, после ее поддержки агрессии в Ираке и организованной ею агрессии в Ливии, она вообще не имеет права рассуждать о «легитимности». Она сама - ходячее нарушение межд. права. https://t.co/6K2GJOh8LV