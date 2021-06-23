Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию Украины на инцидент с эсминцем Великобритании, нарушившим границу РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о проявившейся в ходе инцидента российской агрессии и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.

В свою очередь руководитель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк сказал, что произошедшее является основанием для страны немедленно потребовать от Североатлантического альянса предоставления плана действий в отношении членства (ПДЧ).

Украина суетится, дёргается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что «очередная истерика» Киева едва ли изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть страну в своих рядах.

23 июня в Минобороны заявили, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По версии ведомства, корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

При этом в британском Минобороны заявили, что судно прошло через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.