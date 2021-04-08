Пушков назвал грубую ошибку Зеленского

https://static.news.ru/photo/24742bfe-fa01-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский допускает большую ошибку, объявляя, что вступление страны в НАТО поможет вернуть Донбасс. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, такой шаг может только ухудшить ситуацию для Украины.

Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путём» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но Альянс не вернёт им Донбасс, — говорится в сообщении сенатора в Twitter.

Зеленский при обсуждении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострения ситуации в Донбассе объявил, что единственным путём к окончанию конфликта для Киева служит членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявление Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО для разрешения конфликта в Донбассе. По его словам, данное утверждение является нелепым, учитывая правила вступления в Североатлантический альянс.