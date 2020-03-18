Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный секретарь США Майкл Помпео вновь пытается перетянуть Анкару на сторону Вашингтона, противопоставить её Москве и сорвать контакты российской и турецкой сторон по Сирии. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор назвал голословными обвинения главы американского внешнеполитического ведомства в «убийстве десятков турецких военных» на территории провинции Идлиб в адрес РФ.

Помпео также подыгрывает противникам хороших отношений с Россией в турецком руководстве, — написал член Совфеда в Twitter.

Руководитель Госдепа заявил о поддержке Штатами Турции — партнёра по Североатлантическому альянсу. Помпео отметил, что Вашингтон рассматривает возможность принятия дополнительных мер, чтобы положить конец конфликтам в Идлибе в частности и в Сирии в целом, писал NEWS.ru.

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