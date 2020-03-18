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Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.

Я рождён для препятствий и победы над ними. И поэтому я справлюсь со всеми препятствиями, если буду приглашён, и приеду, чтобы там присутствовать и почтить эту важную дату – огромные...