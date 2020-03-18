https://static.news.ru/photo/72827040-68fb-11ea-ac5d-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный секретарь США Майкл Помпео вновь пытается перетянуть Анкару на сторону Вашингтона, противопоставить её Москве и сорвать контакты российской и турецкой сторон по Сирии. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор назвал голословными обвинения главы американского внешнеполитического ведомства в «убийстве десятков турецких военных» на территории провинции Идлиб в адрес РФ.
Помпео также подыгрывает противникам хороших отношений с Россией в турецком руководстве, — написал член Совфеда в Twitter.
Руководитель Госдепа заявил о поддержке Штатами Турции — партнёра по Североатлантическому альянсу. Помпео отметил, что Вашингтон рассматривает возможность принятия дополнительных мер, чтобы положить конец конфликтам в Идлибе в частности и в Сирии в целом, писал NEWS.ru.