Пушков назвал главный смысл санкционных угроз Запада

Члна Совета Федерации Алексей Пушков назвал главный смысл санкций, которые страны запада угрожают применить против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По мнению сенатора, санкции призваны предотвратить реакцию РФ на «освоение» страны со стороны стран НАТО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл, — написал Пушков.

Киев и страны Запада в последние месяцы неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Ранее сообщалось, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Пять бортов уже совершили посадку в Киеве. Также решение о военной поддержке Киева намерены принять несколько европейских государств.