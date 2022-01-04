Пушков назвал главных лжецов о «грязном» российском газе

Заявления о «грязном» российском газе далеки от реальности, что собственноручно доказывают некоторые государства, заявил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, обойтись без топлива из РФ не могут Украина, Польша, Словакия и Молдавия.

По словам сенатора, власти Польши призывают снизить цены на российский газ и заранее подсчитывают потери для экономики после грядущего истечения срока действия контракта с «Газпромом».

Украина требует, чтобы «грязный газ» тёк в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он «грязный», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что то же самое касается Молдавии, которая находится «в экстазе» от продления контракта на поставки топлива ещё на пять лет, благодаря при этом Соединённые Штаты.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставляемый в Европу по «Северному потоку» российский газ намного чище американского. По его словам, сырьё из России имеет углеродный след, который в пересчёте на кВт/ч в четыре раза меньше, чем у газа из США. Это объясняется тем, что в Штатах большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

До этого глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала природный газ, который добывает Россия, «самым грязным» в мире. Она также выступила против трубопровода «Северный поток — 2», поскольку по нему якобы транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле.