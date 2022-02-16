Пушков назвал фейковые новости о вторжении России новой «пробиркой Пауэлла»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что не начавшееся 16 февраля, несмотря на сообщения западных СМИ, наступление России на Украину нашло себе достойное место в истории информационных войн так же, как и «пробирка Колина Пауэлла». В своём Telegram он подчеркнул, что в формировании слухов об агрессии России приняли участие и крупные медиа, и западные политики, а информационная кампания против Кремля оказалась крупнейшей с момента медийной атаки на Ирак, произошедшей перед вторжением американцев.

Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, например. В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с её в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, Борис Джонсон, который, по пафосному выражению Daily mail, «лихорадочно спасал мир», хотя этого никто не заметил, британская и немецкая пресса, размещавшая карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России, — отметил Пушков.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ называли даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщало, что вторжение произойдёт 15 февраля. В свою очередь президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки.

Ранее британская газета The Sun изменила заголовок и текст статьи о начале «вторжения» России на Украину, сообщив, что оно может произойти «в любое время». В первоначальном варианте, который доступен в кеш-архиве, временем вторжения назывался час ночи по Гринвичу (три часа ночи по местному времени) 16 января.