Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Крымский полуостров безвозвратно ушёл в прошлое для Незалежной. Так сенатор прокомментировал стратегию по возвращению Крыма, предложенную экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более, чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что полуостров прочно перешёл в разряд легенд и мифов украинской истории.

Ранее Маломуж заявил, что благодаря поддержке Запада Украина станет мощной державой, и тогда жители Крыма будут сами проситься принять их обратно. Он также предложил создать на полуострове зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», писал News.ru.

 

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