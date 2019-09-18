https://static.news.ru/photo/5514246c-da13-11e9-a4d0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Крымский полуостров безвозвратно ушёл в прошлое для Незалежной. Так сенатор прокомментировал стратегию по возвращению Крыма, предложенную экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более, чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений», — написал Пушков в Twitter.
Сенатор отметил, что полуостров прочно перешёл в разряд легенд и мифов украинской истории.
Киевские фантазии о возвращении Крыма - не более, чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений». Крым прочно перешёл в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть.
Ранее Маломуж заявил, что благодаря поддержке Запада Украина станет мощной державой, и тогда жители Крыма будут сами проситься принять их обратно. Он также предложил создать на полуострове зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», писал News.ru.