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Депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что Польша отказала ему в получении визы для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Польская сторона не предоставила мне визу, — сказал депутат. По его словам, подобным решением Польша фактически лишила представителя коренного народа Крыма выступить и донести свою позицию. Он отметил, что попытается...