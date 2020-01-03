https://static.news.ru/photo/8e71e66a-2fe8-11ea-aceb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, однако добился обратного эффекта. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.

Эффект бумеранга: путём ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного. Парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть, — написал сенатор в Twitter.

Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, парламентарии Ирака проголосовали за вывод иностранных войск с территории республики. Обсуждение прошло 5 января 2020 года. Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Вашингтона в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января 2020 года в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.