Пушков назвал эффективные меры в борьбе с США

https://static.news.ru/photo/1357f39e-8f95-11eb-aa2e-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что существует два эффективных способа борьбы с США — бойкот и встречные санкции.

По его словам, Штаты ещё не испытывали на себе влияния встречных ограничительных мер. Сенатор предупредил Вашингтон о возможном жёстком ответе со стороны Китая на односторонние санкции , наложенные из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против граждан и компаний из Соединённых Штатов и Канады. Так в КНР ответили на ограничения, введённые из-за преследования граждан в Синьцзяне. В частности, Пекин введёт санкции против председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Манчина и замглавы ведомства Тони Перкинса.

Эти меры уже осудил госсекретарь США Энтони Блинкен.