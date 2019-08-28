Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил специальному представителю США по Украине Курту Волкеру «ставить пьесы в театре абсурда». Так сенатор прокомментировал заявление американца, что возврат к формату G8 возможен лишь после ухода России с полуострова Крым.

В обмен на эфемерное место в G8 Курт Волкер предлагает нам отказаться от Крыма — земли, которая более 200 лет была частью России, и от 2,35 млн наших сограждан. Дикая идея, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

По мнению российского сенатора, ставить зрелища в «театре абсурда» у Волкера получится лучше, чем заниматься украинским кризисом.

Как ранее сообщал News.ru, Волкер не ожидает возвращения России в G8 в ближайшее время.

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