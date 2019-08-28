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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат к формату «Большой восьмёрки» (G8) возможен только после ухода России из Крыма. Дипломат добавил, что не ожидает подобного развития событий в ближайшее время.

В 2014-м году Россию исключили из клуба G8 — именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма,...