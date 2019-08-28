https://static.news.ru/photo/fe072b4c-c964-11e9-b180-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил специальному представителю США по Украине Курту Волкеру «ставить пьесы в театре абсурда». Так сенатор прокомментировал заявление американца, что возврат к формату G8 возможен лишь после ухода России с полуострова Крым.
В обмен на эфемерное место в G8 Курт Волкер предлагает нам отказаться от Крыма — земли, которая более 200 лет была частью России, и от 2,35 млн наших сограждан. Дикая идея, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
В обмен на эфемерное место в G8 К.Волкер предлагает нам отказаться от Крыма - земли, которая более 200 лет была частью России, и от 2,35 млн наших сограждан. Дикая идея. Волкеру бы не украинским кризисом заниматься, а ставить пьесы в театре абсурда. Это у него лучше получится.