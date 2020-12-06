Пушков назвал Чубайса «бесталанным деятелем»

https://static.news.ru/photo/5f45f528-374b-11eb-b314-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков с большим сарказмом отнёсся к назначению Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Сенатор назвал бывшего главу «Роснано» «бесталанным деятелем».

Пушков раскритиковал Чубайса в пух и прах, отметив, что тот проявил себя как неэффективный руководитель на посту главы «Роснано», а до этого активно участвовал в развале партии «Союз правых сил».

Эффективным он был лишь в качестве приватизатора, — сыронизировал политик в Telegram.

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Пушков уверен, что для Чубайса главным всегда было не развитие страны, а «заколачивание гвоздей в гроб коммунизма». И ради этой цели задаром отдавались предприятия или продавались за бесценок огромные заводы, чтобы стать таким «очередным гвоздём».

Теперь у Чубайса появился шанс «себя показать», резюмирует Пушков.

Интересно, покажет? — задаётся риторическим вопросом сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В Союзе пенсионеров России воздержались от однозначной оценки этого назначения.