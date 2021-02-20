Пушков назвал BLM «движением чёрного расизма»

https://static.news.ru/photo/a87cd9ce-3e26-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что американское движение Black Lives Matter не ведёт борьбу за расовое равенство, а, напротив, продвигает идеи чёрного расизма.

BLM это не борьба за расовое равенство. Это движение за продвижение доктрины черного расизма — и не только против белого расизма, а против белой расы как таковой. И многие лозунги активистов BLM и примыкающих к ним бойцов «Антифа» идут именно в этом направлении, — написал Пушков в своём Telegrаm-канале.

Black Lives Matter (BLM) — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. Начало своё существование летом 2013 года после того, как был оправдан мужчина, совершивший в феврале 2012 года убийство афроамериканского подростка.

В конце мая 2020 года, после гибели афроамериканца Джоджа Флойда от рук белого полицейского Дерека Шовина, под эгидой движения начались массовые протесты, в которых участвовало 15-26 миллионов человек.

Ранее Алексей Пушков призвал сограждан не ориентироваться на западные публикации о России и изживать в себе «информационного раба».