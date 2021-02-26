Пушков назвал авиаудар США по Сирии сигналом для Кремля

https://static.news.ru/photo/4f7c2fee-7883-11eb-9e61-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаудар США по Сирии можно считать сигналом для России и других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

США в своём репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Риаду. Объект удара несущественен: важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом, — отметил сенатор в Telegram.

По его мнению, так Вашингтон показывает своё желание навязать новые условия для возвращения в «ядерную сделку» с Ираном.

Что касается Ирана: пока никакой «оливковой ветви» США Тегерану не протянули. Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии, — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что бомбовые удары отражают новые условия подхода США к проблеме — изменения в региональной политике Ирана, а также его отказ от ракетной программы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал стороны, вовлечённые в конфликт в Сирии, проявить сдержанность и избегать эскалации. Таким образом он прокомментировал удар ВВС США по объектам проиранских шиитских ополченцев в САР.