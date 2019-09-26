Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Политиков Украины отличает «неуместный гонор». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Незалежной Дмитрия Кулебы о Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В интервью украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников», отметив, что его стране нужно стремиться в «клуб удачников». 

Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013-го верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике, — отреагировал Пушков на слова Кулебы.

Как писал News.ru, вице-премьер Украины также заявил, что СНГ представляет собой группу людей, не сумевших цивилизованно расстаться.

Украина де-юре остаётся полноценным участником Содружества Независимых Государств, однако с 2014 года не выплачивает необходимые долевые взносы. Таким образом, задолженность Киева перед Содружеством на данный момент составляет более 300 млн рублей.

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