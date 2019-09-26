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Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о нелегитимности американского лидера Дональда Трампа. Сенатор отметил, что политик «никак не может успокоиться», так как ей мерещится упущенная на президентских выборах 2016 года победа.

Пушков подчеркнул, что Клинтон не имеет права рассуждать о легитимности, так как поддерживала агрессию в Ираке и организовала агрессию в Ливии. Она сама — ходячее нарушение международного права, — написал...