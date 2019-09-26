https://static.news.ru/photo/ad370924-e108-11e9-930b-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Политиков Украины отличает «неуместный гонор». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Незалежной Дмитрия Кулебы о Содружестве Независимых Государств (СНГ).
В интервью украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников», отметив, что его стране нужно стремиться в «клуб удачников».
Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013-го верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике, — отреагировал Пушков на слова Кулебы.
Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину. СНГ для них, видите ли, «клуб неудачников». Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике.
Украина де-юре остаётся полноценным участником Содружества Независимых Государств, однако с 2014 года не выплачивает необходимые долевые взносы. Таким образом, задолженность Киева перед Содружеством на данный момент составляет более 300 млн рублей.