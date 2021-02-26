Пушков напомнил о кровавой борьбе США за мировое лидерство

https://static.news.ru/photo/b10568fa-7821-11eb-89e5-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

США начали новую борьбу за мировое лидерство старыми методами — бряцания оружием и гибели людей. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Так он прокомментировал удар США по иранскому ополчению на границе Сирии с Ираком, в результате которого погибли около двух десятков человек.

Сенатор напомнил высказывание, сделанное президентом Соединённых Штатов Джо Байденаом: «Америка возвращается».

Возвращается, как привыкла, через военные удары и через трупы. Это и есть «американское лидерство», — написал Пушков в Telegram.

Он отметил, что не видит в этом ничего нового. По его мнению, на иное лидерство США не способны.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США по приказу Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрелы американских и коалиционных войск в Ираке. Кирби отметил, что после удара с воздуха было разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД действия Вашингтона назвали недопустимым нарушением норм международного права.