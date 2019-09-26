https://static.news.ru/photo/b2fb26e2-e090-11e9-90ba-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает невыполнимым заявление президента США Дональда Трампа в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что он поможет с возвращением Крыма.
Зеленскому пора уходить с темы Крыма. Это ещё раз подтвердила его встреча с Трампом. Зеленский здесь ничего не добьётся. Более того, каждое упоминание Крыма Зеленским — это признание неспособности Украины его вернуть. Никогда Крым не был украинским и не будет. Ясно как день, — сообщил сенатор в Twitter.
Зеленскому пора уходить с темы Крыма. Это еще раз подтвердила его встреча с Трампом. Зеленский здесь ничего не добьётся. Более того: каждое упоминание Крыма Зеленским - это признание неспособности Украины его вернуть. Никогда Крым не был украинским и не будет. Ясно как день.
Ранее News.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали мирное условие восстановления Киевом контроля над территориями ДНР, ЛНР и Крыма. В ведомстве считают, что Украине необходимо стать успешным государством, и тогда люди сами захотят вернуться в его состав.