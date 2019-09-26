Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает невыполнимым заявление президента США Дональда Трампа в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что он поможет с возвращением Крыма.

Зеленскому пора уходить с темы Крыма. Это ещё раз подтвердила его встреча с Трампом. Зеленский здесь ничего не добьётся. Более того, каждое упоминание Крыма Зеленским — это признание неспособности Украины его вернуть. Никогда Крым не был украинским и не будет. Ясно как день, — сообщил сенатор в Twitter.

Ранее News.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали мирное условие восстановления Киевом контроля над территориями ДНР, ЛНР и Крыма. В ведомстве считают, что Украине необходимо стать успешным государством, и тогда люди сами захотят вернуться в его состав.

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