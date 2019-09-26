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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал грядущую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. По словам дипломата, российская сторона должна будет начать переговоры с обсуждения визовой проблемы.

Кроме того, важным вопросом станет введение новых санкций в отношении российских компаний. При этом дипмиссия, по словам посла, рассчитывала на то, что министры сконцентрируются на улучшении отношений между странами, передаёт...