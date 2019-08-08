https://static.news.ru/photo/c244baa6-b9ca-11e9-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Грузия должна предъявлять претензии к бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Его и экс-президента США Джорджа Буша он назвал «истинными авторами войны».

11 лет назад — 8.08.2008 — Саакашвили отдал приказ об обстреле Цхинвала из систем залпового огня и о начале военных действий против Южной Осетии. Дальнейшее известно, — написал в своём Twitter Пушков.

11 лет назад - 8.08.2008 - Саакашвили отдал приказ об обстреле Цхинвала из систем залпового огня и о начале военных действий против Южной Осетии. Дальнейшее известно. Грузии надо предъявлять претензии не к России, а к Саакашвили и администрации Буша. Вот истинные авторы войны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 августа 2019 г.

Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшевистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. Президент Южной Осетии считает, что потери и в 500 человек для небольшого народа являются огромными.

Как ранее писал News.ru, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Южная Осетия не в первый раз поднимает вопрос о признании геноцидом действий Грузии в 2008 году, однако в канун 11-й годовщины событий это впервые было сделано с официальным обращением к России.