Пушков дал советы Байдену на случай встречи с Путиным

https://static.news.ru/photo/fc244e72-a027-11eb-9460-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В истории отношений Москвы и Вашингтона случались успешные, нейтральные и провальные саммиты. Если на возможной встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом американский лидер будет пытаться говорить с позиции силы, то это может привести к новому варианту Карибского кризиса, уверен сенатор Алексей Пушков.

У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите «Большой восьмёрки»). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным, — написал Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что в 1961 году советский лидер Никита Хрущёв и американский президент Джон Кеннеди встречались в Вене. Результатом неудачных переговоров стал Карибский кризис. Пушков отметил, что тогда политики не смогли найти общий язык, хотя у них не было изначальной антипатии друг к другу, а Байден явно испытывает антипатию к Путину.

13 апреля американский президент Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

Как писал NEWS.ru, британские журналисты высмеяли «немощные» попытки Байдена давить на Путина. Карикатурист Times Питер Шранк создал карикатурный образ американского лидера, который в форме шерифа вызвал на серьёзный разговор маленького скромного медвежонка, который вышел из леса.

При этом Байден явно не понимает, что мишка, который перед ним стоит в данный момент, — это лишь маленькая составляющая огромной мощной медвежьей матрёшки, каждый следующий персонаж которой злее и опаснее предыдущего. Российский президент находится за спиной кровожадного медведя. Он одет в военную форму и берцы. Американский лидер на его фоне выглядит немощным стариком.