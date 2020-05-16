Политика

Пушков: чтобы достичь стратегическую стабильность, нужно продлить СНВ-3

03:58, 16 мая 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что для достижения стратегической стабильности в вопросах ядерного вооружения, США должны продлить договор о СНВ-3 с Россией. Он отметил, что это единственный верный путь.

Ссылки США на необходимость участия Китая в переговорах о ядерном оружии выглядят как поиск предлога для того, чтобы не продлевать СНВ-3. Хорошо известно: Китай на такие переговоры не пойдет. Трамп хочет, как сам говорит, стратегической стабильности? Путь один: продлить СНВ-3,привели слова сенатора в РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона не раз заявляла о готовности продлить существующий договор СНВ-3 без каких-либо условий.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков сообщил, что Китай подпишет договор СНВ-3 только в случае сокращения арсенала со стороны США и России. Однако ожидание участия Китая в договоре говорит, что Соединённые Штаты ходят снять с себя ответственность за возможный срыв переговоров, считает сенатор.

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