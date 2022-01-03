Пушков: Байден не станет вводить «адские» санкции против России

Президент США Джо Байден не будет вводить новые антироссийские санкции. Он понимает, что таким образом Вашингтон исчерпает возможности давления на Москву, а у российской стороны будут полностью развязаны руки во внешней политике. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Он пояснил, что у США остался в распоряжении только набор крайне жёстких мер, которые могут привести к разрыву отношений Россией. Об этом президент России Владимир Путин предупреждал своего американского коллегу. Байден и сам это понимает, поскольку дальновиднее своей администрации.

Введи он эти «адские» санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике, — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что группа бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности призвала Байдена обнародовать санкции, приготовленные на случай вторжения России на территорию Украины. Пушков расценил это как попытку сорвать переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности, намеченные на 10 января.