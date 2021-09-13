Пушков: Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко

«Удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского назвал пост экс-премьер-министра страны Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Николай Азаров в своём аккаунте в Twitter опубликовал фотографии печального президента Украины Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Лукашенко, сопроводив их ценами на газ, стоимость которого составляет $753 и $128 соответственно.

И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос! — написал бывший украинский премьер.

Пушков сделал репост данного твита, отметив, что слова Азарова попали в цель и эту шутку должны оценить «если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95».

Ранее Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два с половиной года у власти так и не понял, как управлять страной.