Пушков: Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко

«Удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского назвал пост экс-премьер-министра страны Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
Николай Азаров в своём аккаунте в Twitter
И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос! — написал бывший украинский премьер.
Пушков
Ранее Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два с половиной года у власти так и не понял, как управлять страной.