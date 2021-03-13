Пушкина отказалась от выборов в Госдуму по своему округу

https://static.news.ru/photo/c47457b8-84fe-11eb-87af-96000091f725_660.jpg Оксана Пушкина Фото: facebook.com/oxana.pushkina

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член «Единой России» Оксана Пушкина сообщила, что не пойдёт на новые выборы в парламент от своего 122-го избирательного округа.

Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы, — сказала она.

При этом парламентарий не сообщила, собирается ли идти на выборы по другому округу. Она отметила множество дел, которые успела сделать на своём посту, среди которых завершение строительства домов для дольщиков, поддержка инициатив по помощи родителям детей-инвалидов, а также начало всенародного обсуждения поддержки женщин и семей в сложных жизненных ситуациях.

Уроки, которые я получила, поистине бесценны. Главное, что я поняла, депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему. Настоящим народным избранником может стать только человек, чьё сердце бьётся в унисон с сердцами его избирателей. Подлинный законодатель — тот, кто остро чувствует чужую боль, а не прячется от людских страданий в высоких кабинетах на Охотном Ряду, — сказала она.

Пушкина подчеркнула, что работа в парламенте помогла её личностному развитию, но это была «только разминка», передаёт РБК.

Ранее правозащитница Марина Литвинович заявила, что планирует пойти на выборы в Государственную думу, если её исключат из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Она отметила, что намеренно «обостряет ситуацию», писал NEWS.ru.