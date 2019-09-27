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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию с невыдачей виз части российской делегации на Генассамблее ООН. Сенатор не верит в непричастность американского лидера Дональда Трампа к скандальному инциденту.

На своей странице в Facebook Косачев заявил, что Госдепартамент действительно может быть ни при чём. Однако остальные ведомства отчитываются перед президентом. В связи с этим сенатор делает вывод, что Трамп...