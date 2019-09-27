https://static.news.ru/photo/da2209fc-e1f8-11e9-b457-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Предложение германских депутатов начать постепенное ослабление антироссийских санкций — не слишком приятная новость для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор особо указал на то, что изменить политику экономических ограничений призвали представители сразу четырёх движений — Свободной демократической партии, Социал-демократической партии, Христианского социального союза и Партии левых.
Держится только канцлер ФРГ Ангела Меркель с её Христианско-демократическим союзом, отметил Пушков.
Такие призывы будут звучать в Европе всё чаще. Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций, — написал он в Twitter.
Неважные новости для Зеленского: в бундестаге ФРГ депутаты сразу от 4-х партий призвали к ослаблению санкций. Держится только Меркель с ее ХДС. Такие призывы будут звучать в Европе все чаще. Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций.
Как писал News.ru, инициатива прозвучала в ходе конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?». Она состоялась в бундестаге при поддержке Восточного комитета экономики страны.